freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag kaum bewegt

Kurs der freenet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,78 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 11:42 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,78 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 26,94 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,72 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 26,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.531 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 2,91 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart

Freenet: Wichtige Deals