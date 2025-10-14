freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,88 EUR.

Mit einem Wert von 26,88 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 26,90 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 26,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.607 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. 39,73 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 3,27 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 608,70 Mio. EUR gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

