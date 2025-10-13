DAX24.316 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet macht am Mittag Boden gut

13.10.25 12:04 Uhr
freenet Aktie News: freenet macht am Mittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,02 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,04 EUR -0,04 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,02 EUR zu. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 27,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,14 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.422 Stück gehandelt.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,77 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,08 EUR je freenet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

