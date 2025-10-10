DAX24.634 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,95 -0,4%Gold3.993 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet zieht am Freitagvormittag an

10.10.25 09:27 Uhr
freenet Aktie News: freenet zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie von freenet zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,06 EUR -0,06 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von freenet konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 27,14 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,16 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.714 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 38,39 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart

Freenet: Wichtige Deals

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nachrichten zu freenet AG

