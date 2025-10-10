freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,18 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.284 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,08 EUR je freenet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart

Freenet: Wichtige Deals

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren