freenet Aktie News: freenet kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von freenet hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,00 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,00 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 27,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.495 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,08 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 559,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,52 EUR je freenet-Aktie.

