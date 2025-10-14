freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag mit Abschlägen

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 26,80 EUR ab.

Um 11:37 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.342 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 28,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,08 EUR je freenet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart

Freenet: Wichtige Deals