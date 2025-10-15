DAX24.308 +0,3%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
Fokus auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag stabil

15.10.25 09:22 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag stabil

Die Aktie von freenet zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,82 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 26,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 26,88 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 26,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,88 EUR. Bisher wurden heute 3.736 freenet-Aktien gehandelt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,04 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 3,06 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 559,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

