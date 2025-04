freenet Aktie News: freenet am Mittag fester

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 35,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 35,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,30 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.173 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 35,84 EUR. Gewinne von 1,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,97 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,45 EUR je freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 661,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent verringert.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot