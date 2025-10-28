freenet Aktie News: freenet am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 27,14 EUR.

Um 11:37 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,14 EUR ab. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,12 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.706 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 4,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,60 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,51 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

