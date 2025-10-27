freenet Aktie News: freenet am Mittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,26 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,26 EUR ab. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 27,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.123 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 37,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 4,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

