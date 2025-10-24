freenet Aktie News: freenet tendiert am Freitagnachmittag tiefer
Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 27,26 EUR nach.
Die freenet-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 27,26 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 27,00 EUR. Mit einem Wert von 27,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 171.763 freenet-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,78 Prozent. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,62 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.
freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 608,70 Mio. EUR gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
