freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,42 EUR.

Mit einem Wert von 27,42 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,48 EUR an. Die freenet-Aktie sank bis auf 27,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 2.488 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,60 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

