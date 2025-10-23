DAX24.163 +0,1%Est505.664 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.857 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,68 +2,1%Gold4.149 +1,3%
Kursentwicklung im Fokus

freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Nachmittag ins Minus

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 27,32 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,24 EUR -0,10 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 27,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.104 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 559,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

