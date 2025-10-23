freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 27,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 1,2 Prozent auf 27,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,58 EUR. Bisher wurden heute 70.735 freenet-Aktien gehandelt.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 38,29 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 4,27 Prozent wieder erreichen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

