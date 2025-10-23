DAX24.203 +0,2%Est505.670 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.868 +0,6%Bitcoin94.465 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,71 +2,1%Gold4.142 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street freundlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group passt Free Cashflow-Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet

23.10.25 17:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
54,40 EUR -0,50 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognose
KION GROUP AG: KION Group passt Free Cashflow-Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet

23.10.2025 / 17:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

Schlagworte: Prognose

KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
ISIN DE000KGX8881

KION GROUP AG: KION Group passt Free Cashflow-Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet

Die Einmalaufwendungen für das von der KION GROUP AG initiierte Effizienzprogramm reduzieren sich voraussichtlich auf EUR 170 bis 190 Millionen und fallen damit geringer aus als ursprünglich erwartet (zuvor: EUR 240 bis 260 Millionen). Zusätzlich wird ein wesentlicher Teil dieser Einmalaufwendungen abweichend von der bisherigen Planung voraussichtlich erst im ersten Quartal 2026 zahlungswirksam. Dies hat Auswirkungen auf den Free Cashflow und das Konzernergebnis* für das Geschäftsjahr 2025, die aller Voraussicht nach höher ausfallen werden als prognostiziert bzw. vom Markt erwartet.  
Der Vorstand der KION GROUP AG hat daher heute die Erhöhung der Free Cashflow-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf EUR 600 bis 700 Millionen beschlossen (zuvor: EUR 400 bis 550 Millionen). Die Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm für die Folgejahre werden nun in Höhe von etwa EUR 140 bis 150 Millionen in nahezu unveränderter Höhe erwartet.
Die Mitteilung der KION GROUP AG für das dritte Quartal 2025 wird wie geplant am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der KION GROUP AG (https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Veröffentlichungen/), insbesondere auf S. 46 ff.
*Das Konzernergebnis ist das auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallende Konzernergebnis.

Weitere Informationen für Investoren:
Markus Georgi
Senior Vice President Investor Relations & KION Group Communications
Telefon +49 (0)69 201 107 414
markus.georgi@kiongroup.com
Raj Junginger
Senior Manager Investor Relations
Telefon +49 (0)69 201 107 942
raj.junginger@kiongroup.com
 


Ende der Insiderinformation

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 20110-0
E-Mail: info@kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2217926

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2217926  23.10.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu KION GROUP AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025KION GROUP KaufenDZ BANK
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025KION GROUP BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.2025KION GROUP BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025KION GROUP KaufenDZ BANK
06.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025KION GROUP BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.2025KION GROUP BuyWarburg Research
03.10.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
04.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen