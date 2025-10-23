EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group passt Free Cashflow-Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognose
Werbung
Werbung
VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014
Schlagworte: Prognose
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
ISIN DE000KGX8881
KION GROUP AG: KION Group passt Free Cashflow-Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet
Die Einmalaufwendungen für das von der KION GROUP AG initiierte Effizienzprogramm reduzieren sich voraussichtlich auf EUR 170 bis 190 Millionen und fallen damit geringer aus als ursprünglich erwartet (zuvor: EUR 240 bis 260 Millionen). Zusätzlich wird ein wesentlicher Teil dieser Einmalaufwendungen abweichend von der bisherigen Planung voraussichtlich erst im ersten Quartal 2026 zahlungswirksam. Dies hat Auswirkungen auf den Free Cashflow und das Konzernergebnis* für das Geschäftsjahr 2025, die aller Voraussicht nach höher ausfallen werden als prognostiziert bzw. vom Markt erwartet.
Der Vorstand der KION GROUP AG hat daher heute die Erhöhung der Free Cashflow-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf EUR 600 bis 700 Millionen beschlossen (zuvor: EUR 400 bis 550 Millionen). Die Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm für die Folgejahre werden nun in Höhe von etwa EUR 140 bis 150 Millionen in nahezu unveränderter Höhe erwartet.
Die Mitteilung der KION GROUP AG für das dritte Quartal 2025 wird wie geplant am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der KION GROUP AG (https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Veröffentlichungen/), insbesondere auf S. 46 ff.
*Das Konzernergebnis ist das auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallende Konzernergebnis.
Weitere Informationen für Investoren:
Markus Georgi
Senior Vice President Investor Relations & KION Group Communications
Telefon +49 (0)69 201 107 414
markus.georgi@kiongroup.com
Raj Junginger
Senior Manager Investor Relations
Telefon +49 (0)69 201 107 942
raj.junginger@kiongroup.com
Ende der Insiderinformation
23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 20110-0
|E-Mail:
|info@kiongroup.com
|Internet:
|www.kiongroup.com
|ISIN:
|DE000KGX8881
|WKN:
|KGX888
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2217926
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2217926 23.10.2025 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|09.10.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.2025
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.02.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen