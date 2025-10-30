freenet Aktie News: freenet am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,92 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,92 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 27,04 EUR. Bei 26,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 13.125 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 39,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Abschläge von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je freenet-Aktie aus.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je freenet-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: freenet
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen