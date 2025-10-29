freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag mit Abschlägen

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 27,24 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,24 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 27,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.154 freenet-Aktien.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 37,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,55 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,51 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

