Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone

20.09.24 16:00 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Um 15:57 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,17 Prozent auf 41.952,91 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,805 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,125 Prozent auf 41.972,56 Punkte an der Kurstafel, nach 42.025,19 Punkten am Vortag. Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41.906,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42.006,84 Punkten verzeichnete. So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, lag der Dow Jones bei 40.834,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wurde der Dow Jones auf 39.134,76 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34.440,88 Punkte. Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42.160,91 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert. Die Tops und Flops im Dow Jones Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 7,69 Prozent auf 87,21 USD), Walmart (+ 0,88 Prozent auf 78,73 USD), Cisco (+ 0,82 Prozent auf 51,86 USD), IBM (+ 0,74 Prozent auf 215,48 USD) und Salesforce (+ 0,58 Prozent auf 267,54 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Dow (-2,04 Prozent auf 51,81 USD), Caterpillar (-1,42 Prozent auf 368,00 USD), Intel (-1,02 Prozent auf 20,93 USD), Home Depot (-0,64 Prozent auf 387,85 USD) und Goldman Sachs (-0,62 Prozent auf 500,73 USD). Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11.137.731 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,003 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus. Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,58 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,11 Prozent bei der Verizon-Aktie an. Redaktion finanzen.net

