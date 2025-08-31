Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 46,73 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 46,73 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.714 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 2,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,60 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 32,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

