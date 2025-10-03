DAX24.363 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.875 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
So entwickelt sich Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

03.10.25 16:10 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,93 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 47,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 46,91 EUR. Bei 47,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 177.228 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,07 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,81 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

So schätzen Analysten die Fresenius SE-Aktie ein

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren gekostet

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen