Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

So entwickelt sich Fresenius SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,05 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 47,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 46,91 EUR. Bei 47,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 177.228 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,07 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,81 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

So schätzen Analysten die Fresenius SE-Aktie ein

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren gekostet

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.