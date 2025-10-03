Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Vormittag
Die Aktie von Fresenius SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 47,00 EUR.
Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,00 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.367 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 48,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 48,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,81 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,66 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
