DAX23.809 -0,3%ESt505.511 -0,4%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,35 -1,1%Gold3.893 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
So bewegt sich Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Vormittag an

01.10.25 09:27 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Vormittag an

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,90 EUR -0,66 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 47,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,41 EUR. Zuletzt wechselten 17.380 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 50,81 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,58 Mrd. EUR – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

So schätzen Analysten die Fresenius SE-Aktie ein

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren gekostet

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen