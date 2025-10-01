Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Vormittag an

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 47,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,41 EUR. Zuletzt wechselten 17.380 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 50,81 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,58 Mrd. EUR – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,36 EUR je Aktie.

