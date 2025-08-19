Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 46,64 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 46,64 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 46,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 46,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.006 Fresenius SE-Aktien.

Am 19.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,81 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,18 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Fresenius-Aktie im Plus: Fitch bestätigt Fresenius-Rating mit 'BBB-'

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen