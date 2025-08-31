Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,04 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 44,04 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 44,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.190 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,25 EUR am 04.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 28,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

