Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 15:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 43,30 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 43,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,17 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.860 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 24,76 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,13 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 06.05.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

