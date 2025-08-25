Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 43,43 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,43 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,31 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.829 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 24,38 Prozent wieder erreichen. Bei 34,25 EUR fiel das Papier am 04.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,14 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,94 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

