Fokus auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit positiven Vorzeichen

05.11.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,40 EUR 0,55 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 22,24 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 22,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 255.883 GameStop-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,49 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 46,07 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 18,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,990 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

