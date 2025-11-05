GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 22,04 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,04 USD zu. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,05 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,98 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.308 Stück gehandelt.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 16,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

