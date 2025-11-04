GameStop Aktie News: GameStop am Abend in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von GameStop zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 22,21 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 22,26 USD. Bei 21,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 405.965 Stück gehandelt.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,89 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972,20 Mio. USD im Vergleich zu 798,30 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,990 USD je GameStop-Aktie belaufen.

