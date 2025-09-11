GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

GameStop im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 24,98 USD.

Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,98 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 25,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,89 USD. Zuletzt wechselten 177.817 GameStop-Aktien den Besitzer.

Bei 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,05 Prozent. Bei einem Wert von 19,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 22,22 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 15.09.2026.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,870 USD je Aktie.

