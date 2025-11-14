GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Abend tiefer
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 20,78 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,9 Prozent auf 20,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 20,42 USD. Mit einem Wert von 20,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 466.360 Stück.
Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 32,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 36,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,89 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 9,09 Prozent wieder erreichen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 972,20 Mio. USD – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,990 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu GameStop Corp
