GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Dienstagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GameStop. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 20,47 USD.

Die GameStop-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 20,47 USD abwärts. Die GameStop-Aktie sank bis auf 20,18 USD. Bei 20,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 301.787 Aktien.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 USD. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 58,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,89 USD ab. Mit Abgaben von 7,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

