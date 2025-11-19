GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 20,42 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 20,42 USD. Bei 20,32 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 20,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.165 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 37,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,89 USD ab. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 7,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GameStop gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972,20 Mio. USD im Vergleich zu 798,30 Mio. USD im Vorjahresquartal.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

