GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend leichter

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 305,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,2 Prozent auf 305,42 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 302,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 310,63 USD. Bisher wurden heute 184.761 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,67 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,47 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 47,79 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,40 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Am 21.10.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 12,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

