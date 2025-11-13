GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) büßt am Donnerstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 306,39 USD.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 306,39 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 305,91 USD ab. Bei 310,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.160 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,67 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 3,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 159,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 92,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.
Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 6,20 USD in den Büchern stehen haben wird.
