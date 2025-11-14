GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gewinnt am Abend an Fahrt

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 305,36 USD zu.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 305,36 USD. Im Tageshoch stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 306,64 USD. Bei 300,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 171.448 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 316,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 3,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 91,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,40 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 12,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 6,20 USD je Aktie aus.

