GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend billiger

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 287,98 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 287,98 USD. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 284,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 290,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 474.406 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD. 9,96 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,84 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 6,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

