GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 288,12 USD abwärts.

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 288,12 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 284,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,62 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 283.369 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 316,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,91 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 USD belaufen.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 12,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD umsetzen können.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

