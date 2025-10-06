GEA Aktie News: GEA verteuert sich am Montagnachmittag

Kurs der GEA

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GEA. Zuletzt wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 63,70 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 63,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die GEA-Aktie bei 64,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,95 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 58.061 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 4,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,96 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,33 EUR je GEA-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

September 2025: So schätzen Experten die GEA-Aktie ein

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor einem Jahr verdient

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten