GEA Aktie
Marktkap. 9,92 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die finalen Resultate des Maschinenbauers hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Details zeige sich, dass sich die Stärke im Geschäft mit der milchverarbeitenden Industrie und im Bereich der Dienstleistungen fortsetze./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 03:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
63,45 €
|Abst. Kursziel*:
-13,32%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
64,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,32%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
