NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die finalen Resultate des Maschinenbauers hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Details zeige sich, dass sich die Stärke im Geschäft mit der milchverarbeitenden Industrie und im Bereich der Dienstleistungen fortsetze./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 03:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
63,45 €		 Abst. Kursziel*:
-13,32%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
64,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,32%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

12:41 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 GEA Halten DZ BANK
01.08.25 GEA Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

dpa-afx Beschleunigtes Wachstum GEA-Aktie mit Gewinnen: GEA prognostiziert für 2026 ein stärkeres Umsatzplus GEA-Aktie mit Gewinnen: GEA prognostiziert für 2026 ein stärkeres Umsatzplus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Dax-Kandidat Gea setzt Rekordrally fort
EQS Group EQS-News: GEA verzeichnet im zweiten Quartal 2025 Steigerungen bei Auftragseingang und Profitabilität; Prognose für 2025 erhöht
finanzen.net Ausblick: GEA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net MDAX-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start schwächer
finanzen.net Juli 2025: Die Expertenmeinungen zur GEA-Aktie
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net GEA hebt Jahresprognose nach starkem zweiten Quartal an - Aktie steigt auf Rekordhoch
EQS Group EQS-News: GEA increases order intake and profitability in Q2 2025; upgrades guidance for full year 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: GEA raises forecast for fiscal year 2025 and provides positive outlook
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Change in forecast
EQS Group EQS-News: GEA mandated to build world’s largest integrated dairy facility in Algeria
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
