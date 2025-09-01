DAX 23.763 -1,1%ESt50 5.340 -0,5%Top 10 Crypto 15,66 +2,7%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.900 +1,9%Euro 1,1629 -0,7%Öl 69,29 +1,7%Gold 3.477 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T DEUTZ 630500 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte letztlich uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Siemens-Aktie in Rot: Bernstein senkt auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt Siemens-Aktie in Rot: Bernstein senkt auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
62,40 EUR +0,05 EUR +0,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,53 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

10:51 Uhr
GEA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
GEA
62,40 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Sector Perform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
62,10 €		 Abst. Kursziel*:
-11,43%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
62,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,86%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

10:51 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 GEA Buy UBS AG
19.08.25 GEA Hold Deutsche Bank AG
19.08.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13.08.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Chevron Corp.

finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert mittags
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Zacks Is Trending Stock Chevron Corporation (CVX) a Buy Now?
Benzinga Unpacking the Latest Options Trading Trends in Chevron
Zacks Buffett Increases Chevron Stake: Is it a Smarter Pick Than ExxonMobil?
MotleyFool 3 Reasons to Buy Chevron Stock Like There's No Tomorrow
MotleyFool Better Dividend Stock: Chevron vs. Enbridge
Zacks Chevron Re-Enters Iraq's Energy Sector After More Than a Decade
Zacks Chevron Corporation (CVX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks Chevron & Exxon Near Landmark Deal to Unlock Algeria's Gas Reserves
RSS Feed
Chevron Corp. zu myNews hinzufügen