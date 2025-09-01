GEA Aktie
Marktkap. 9,53 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Sector Perform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
62,10 €
|Abst. Kursziel*:
-11,43%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
62,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,86%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|10:51
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|GEA Halten
|DZ BANK