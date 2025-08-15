GEA Aktie
Marktkap. 9,86 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer brauche im zweiten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent, um sein Ziel für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den letzten Quartalsbericht./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
64,50 €
|Abst. Kursziel*:
-13,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
64,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,18%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
