FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer brauche im zweiten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent, um sein Ziel für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den letzten Quartalsbericht./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

