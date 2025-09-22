GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GEA. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 63,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 11:48 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GEA-Aktie bisher bei 64,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.122 GEA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 4,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,48 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 49,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,33 EUR.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen