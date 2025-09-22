DAX23.630 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.525 +0,3%Nas22.724 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,97 +2,1%Gold3.781 +0,9%
Notierung im Blick

GEA Aktie News: GEA steigt am Dienstagnachmittag

23.09.25 16:10 Uhr
GEA Aktie News: GEA steigt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GEA. Zuletzt konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 63,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
63,85 EUR 0,65 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 63,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die GEA-Aktie bis auf 64,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 102.809 GEA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,42 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,33 EUR an.

Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GEA im vergangenen Quartal 1,31 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GEA 1,32 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird GEA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
