Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

13.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 1,96 EUR abwärts.

Die Geely-Aktie musste um 16:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 1,96 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,95 EUR. Bei 2,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 6.015 Geely-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 22,30 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,480 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Geely veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geely noch ein Gewinn pro Aktie von 0,97 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,94 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 59,36 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 17.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

