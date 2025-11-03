DAX24.153 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.778 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
Aktie im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors büßt am Montagnachmittag ein

03.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 68,52 USD.

General Motors
Aktien
General Motors
59,91 EUR 0,21 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 68,52 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 68,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.687 General Motors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 70,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 2,68 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48,59 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 02.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von General Motors.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 10,18 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

mehr Analysen