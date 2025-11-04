General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 67,31 USD.

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 67,31 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 66,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,00 USD. Bisher wurden via New York 132.601 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,24 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Gewinne von 4,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

Am 21.10.2025 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,59 Mrd. USD.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte General Motors die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,18 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

