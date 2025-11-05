General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag fester
Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 67,69 USD.
Die General Motors-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 67,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 67,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,04 USD. Bisher wurden via New York 144.148 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 70,24 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 3,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Abschläge von 38,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 USD gegenüber 2,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 48,59 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 02.02.2027.
Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,18 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
