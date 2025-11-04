DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.368 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.937 -1,6%
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagabend mit Abschlägen

04.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 67,30 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
58,98 EUR -0,36 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 67,30 USD ab. Das Tagestief markierte die General Motors-Aktie bei 66,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,00 USD. Zuletzt wechselten 447.821 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 4,37 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 61,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

General Motors veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 10,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
